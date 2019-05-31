Son Dakika Haberleri: Hatayspor Teknik Direktörü Palut: Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm
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Hatayspor Teknik Direktörü Palut: Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm

25 dakika önce

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHAHatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup olarak Süper Lig biletini kaptırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Palut: Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm, System.String[]

Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup olarak Süper Lig biletini kaptırdıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Palut, sezon boyunca büyük bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Sonuna kadar ilk 2'yi kovaladık. Play-off'ta şampiyon olmayı çok istedik. Bugün bu isteğimizi sonuna kadar ortaya koyduk. Maalesef başaramadık. Gazişehir Gaziantep'i kutluyorum" dedi.
Futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden teknik adam, "Çok üzgünüz. Şehrimiz için de çok üzgünüm. Onlara Süper Lig'i hediye etmek istiyorduk ancak kısmet değilmiş. Bir süre üzüleceğiz. Sonra mücadeleye devam edeceğiz. Futbolcularla gurur duyuyorum. Tahmin edilemeyenleri başardılar" ifadelerini kullandı.
Hatayspor ile olan sözleşmesinin süresi hakkında yönetilen bir soru üzerine Palut, "Sözleşmem bitiyor. Hatay bizim şehrimiz. Şu an o kadar üzgünüm ki kendi durumumu düşünecek pozisyonum yok. Biraz dinlenelim. Sonra herkes için hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İlhan Palut'un açıklamaları


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:46 Kaynak: DHA
DHA, Hatayspor, Gaziantep, Spor
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