Son Dakika Haberleri: Hatayspor Teknik Direktörü Palut: İnandık ve maçı çevirdik

Hatayspor Teknik Direktörü Palut: İnandık ve maçı çevirdik

5 saat önce

Hüseyin BOZOK - HATAY / DHASpor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyerek finale yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ilk yarıdan sonra maçı çevirebileceklerini bildiklerini belirterek, "İnandık ve maçı çevirdik" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Palut: İnandık ve maçı çevirdik, System.String[]

Hüseyin BOZOK - HATAY/ DHA

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde  Adana Demirspor'u eleyerek finale yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ilk yarıdan sonra maçı çevirebileceklerini bildiklerini belirterek, "İnandık ve maçı çevirdik" dedi.
Karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, şöyle konuştu:
"0-0'lık ilk maçtan sonra söylediğim gibi bizim için bıçak sırtı bir skordu. Bir avantaj elde edememiştik, şöyle düşünebiliriz; ilk yarısı 0-0 biten bir maçın ikinci yarısını Antakya'da oynayacaktık. Maça etkili başladık ve Adana Demirspor'a göre futbolun doğrularını sahaya daha iyi koyan takımdık ama son pas, son vuruş tercihleri bizi golden uzak tutarken, Adana Demirspor ilk karşı atağında pozisyona girmeden golü attı. Bu hem takımımızda, hem de tribünlerde bir gerilme yarattı ve bunun önüne geçmemiz zor oldu. Ama yine oyunun hakimi olarak sürdürdük. İkinci yarı hücum gücümüzle bu maçı çevirebileceğimizi biliyorduk ve inanmıştık, çünkü birçok maçı geriden gelip çevirdiğimizi sizlerde biliyorsunuz. 2 tane kıl payı ofsaytla hakemin dediğine VAR'dan dönen pozisyon ve iki tane de nizami golle skor üstünlünü elimize aldık. Çok talihsiz bir gol yedik, standardımızın dışında bir gol yedik. Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım maçı bıraktı, ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür! Maçı çevirmek için neyimiz varsa son bir yüklenmeyi daha yapıp skoru bulduk." 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:46 Kaynak: DHA
DHA, Adana Demirspor, Hatayspor, Spor
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