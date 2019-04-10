Hatayspor Teknik Direktörü Palut: Kalan 6 Haftada İlk İkiyi Zorlayacağız

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor
'un teknik direktörü İlhan Palut, ligi ilk 2'de bitirmek istediklerini söyledi.
Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo beyazlı ekip, günü ısınma çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaparak tamamladı.
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut, ligin bitimine 6 hafta kaldığını, kalan haftalarda ilk 2'de yer almak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Golsüz beraberlikle sonuçlanan Ümraniyespor maçını değerlendiren Palut, "Kazanmak istiyorduk ama berabere bitti. Maçın geneline bakıldığında Ümraniyespor'un da bizim de üstün olduğumuz dakikalar vardı. Pozisyonların geneline bakıldığında galibiyete yakın olan taraf bizdik. Deplasmandan 1 puanla döndük. Yolumuza devam ediyoruz. Üstteki 2 takım da zorlanmalarına rağmen kazanmayı bildiler. Kalan 6 haftada ilk 2'yi zorlayacağız. Puan farkından dolayı pes etmeyeceğiz. Her maça kazanmak için çıkacağız. İpler elimizde değil, bundan önce de değildi. Rakiplerin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Play-off potasında kalmaya çalışacağız. Mümkün olursa ilk 2'de kalmak istiyoruz. Mümkün olmazsa da potadaki yerimizi korumaya çalışacağız" dedi.
"RAKİBİN PUANA İHTİYACI VAR, ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Palut, şöyle konuştu: "Ligin son haftalarına geldiğimiz şu günlerde her takımın hedefi var. Afyon küme düşme potasında ve puana şiddetle ihtiyaçları var. Oynadıkları son 2 maç olan Gazişehir Gaziantep
ve Adana Demirspor
maçında sahaya koydukları performansın karşılığı puansızlık değildi. Ancak kaybettiler. Bizim maç kolay olmayacak. 3 puan için sahaya çıkacağız. Korkishko bizimle olmayacak. Diallo
'nun da sakatlığı sürüyor. Murat Paluli
'nin de durumu maç öncesinde belli olacak. Onun dışında cezalı oyuncumuz yok."
TOM: TARAFTARIMIZA 'TOM BABA' ŞARKISINI SÖYLETMEK İSTİYORUM
Uzun bir sakatlık döneminin ardından 3-1 kazandıkları Birevim Elazığspor
karşılaşmasında 1 gol atarak sahalara geri dönen Hatayspor'un Brezilya
asıllı Bulgar orta sahası Tom Brito da Silva
ise "Geri döndüğüm ve golle başladığım için çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam edeceğim. Takımla birlikte bir aile olduk. 6 final maçımız var. Aynı yolda aynı şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu hafta da yoğun destekleriyle maça çıkarız. Bu maçta da gol atarak taraftarımıza 'Tom Baba' şarkısını söyletmek istiyorum" dedi.
Hatayspor'un antrenmanını minik çocuklar da ziyaret etti. Teknik direktör İlhan Palut'a ve futbolculara çiçek ve tatlı ikramında bulunan çocuklar günün anısına futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.