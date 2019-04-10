Son Dakika Haberleri: Hatayspor Teknik Direktörü Palut: Kalan 6 Haftada İlk İkiyi Zorlayacağız

Hatayspor Teknik Direktörü Palut: Kalan 6 Haftada İlk İkiyi Zorlayacağız

50 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ligi ilk 2'de bitirmek istediklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Palut: Kalan 6 Haftada İlk İkiyi Zorlayacağız, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ligi ilk 2'de bitirmek istediklerini söyledi.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo beyazlı ekip, günü ısınma çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaparak tamamladı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut, ligin bitimine 6 hafta kaldığını, kalan haftalarda ilk 2'de yer almak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Golsüz beraberlikle sonuçlanan Ümraniyespor maçını değerlendiren Palut, "Kazanmak istiyorduk ama berabere bitti. Maçın geneline bakıldığında Ümraniyespor'un da bizim de üstün olduğumuz dakikalar vardı. Pozisyonların geneline bakıldığında galibiyete yakın olan taraf bizdik. Deplasmandan 1 puanla döndük. Yolumuza devam ediyoruz. Üstteki 2 takım da zorlanmalarına rağmen kazanmayı bildiler. Kalan 6 haftada ilk 2'yi zorlayacağız. Puan farkından dolayı pes etmeyeceğiz. Her maça kazanmak için çıkacağız. İpler elimizde değil, bundan önce de değildi. Rakiplerin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Play-off potasında kalmaya çalışacağız. Mümkün olursa ilk 2'de kalmak istiyoruz. Mümkün olmazsa da potadaki yerimizi korumaya çalışacağız" dedi.

"RAKİBİN PUANA İHTİYACI VAR, ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Palut, şöyle konuştu: "Ligin son haftalarına geldiğimiz şu günlerde her takımın hedefi var. Afyon küme düşme potasında ve puana şiddetle ihtiyaçları var. Oynadıkları son 2 maç olan Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor maçında sahaya koydukları performansın karşılığı puansızlık değildi. Ancak kaybettiler. Bizim maç kolay olmayacak. 3 puan için sahaya çıkacağız. Korkishko bizimle olmayacak. Diallo'nun da sakatlığı sürüyor. Murat Paluli'nin de durumu maç öncesinde belli olacak. Onun dışında cezalı oyuncumuz yok."

TOM: TARAFTARIMIZA 'TOM BABA' ŞARKISINI SÖYLETMEK İSTİYORUM

Uzun bir sakatlık döneminin ardından 3-1 kazandıkları Birevim Elazığspor karşılaşmasında 1 gol atarak sahalara geri dönen Hatayspor'un Brezilya asıllı Bulgar orta sahası Tom Brito da Silva ise "Geri döndüğüm ve golle başladığım için çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam edeceğim. Takımla birlikte bir aile olduk. 6 final maçımız var. Aynı yolda aynı şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu hafta da yoğun destekleriyle maça çıkarız. Bu maçta da gol atarak taraftarımıza 'Tom Baba' şarkısını söyletmek istiyorum" dedi.

Hatayspor'un antrenmanını minik çocuklar da ziyaret etti. Teknik direktör İlhan Palut'a ve futbolculara çiçek ve tatlı ikramında bulunan çocuklar günün anısına futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:22 Kaynak: DHA
Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Comolli Sürprizi: Çaresizim ve Sevilmediğimi Biliyorum Kırmızı Kart Gördüğü İçin Fenerbahçe Maçında Cezalı Olan Luyindama'nın Bileti Kesildi Ronaldo ve Messi'nin Gol Yarışı Şampiyonlar Liginde Devam Ediyor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:12:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor Teknik Direktörü Palut: Kalan 6 Haftada İlk İkiyi Zorlayacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]