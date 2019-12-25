TFF 1. Lig'de en yakın rakibine attığı 8 puan farkla liderliğini sürdüren Hatayspor, 17. haftada deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-beyazlılar, pas ve kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Bayram Toysal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Karşılaşacakları Bursaspor'un iyi bir takım olduğuna değinen Toysal, camia olarak bu maçtan beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Ligin ilk yarısındaki son maçı da kayıpsız geçmek istediklerini belirten Toysal, "Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik. Biz bu bonusu Bursaspor müsabakasında dağıtmak istemiyoruz." dedi.

Bu nedenle bilinçli, inançlı ve istekli bir şekilde karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Toysal, eleştirilere açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Savunma oyuncusu Furkan Şeker de Bursaspor deplasmanından puanla dönmek istediklerini kaydetti.

Hatayspor, 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.