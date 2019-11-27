Son Dakika Haberleri: Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: "Haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz"
Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: 'Haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz' - Son Dakika Spor

Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: "Haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, "Biz haddimizi bilerek, mücadele gücümüzü en üst düzeyde sergileyerek maçları oynamaya çalışıyoruz.

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, "Biz haddimizi bilerek, mücadele gücümüzü en üst düzeyde sergileyerek maçları oynamaya çalışıyoruz." dedi.

Toysal, ligin 13. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a konuk olacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Ligde haftalar ilerledikçe işlerinin zorlaştığını belirten Toysal, her takımın kendilerine karşı önlemlerini arttığını söyledi.

Toysal, Balıkesir deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Balıkesirspor maçı zor olacak. Üç haftadır 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Çıkış arayan bir takım. Lige bakılacak olursa bundan 3-4 hafta önce sıralamada çok ciddi bir konumdaydı. Bugün itibarıyla alta düşmeye başladılar. Çok zor bir ligde olduğumuzu öncelikle herkesin bilmesini istiyorum. Herkes herkesi yenebiliyor. Maçlar öyle kolay değil. Herkesin beklediği gibi 'işte Hatayspor şampiyonluğa oynayacaksa 3-0, 4-0 bitecek' gibi algı oluşmasın. Biz haddimizi bilerek, mücadele gücümüzü en üst düzeyde sergileyerek maçları oynamaya çalışıyoruz."

Toysal, Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar! Valencia ile Chelsea 2-2 berabere kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 01:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: "Haddimizi bilerek oynamaya çalışıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]