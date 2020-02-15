Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık - Son Dakika Spor

Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık

6 saat önce

TFF. 1'inci ligde evinde ağırladığı Akhisarspor'a 3-2 yenilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Bayram Toysal, aldıkları mağlubiyetle bugüne kadar topladıkları tüm bonusları harcadıklarını söyledi.

Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık, System.String[]

TFF. 1'inci ligde evinde ağırladığı Akhisarspor'a 3-2 yenilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Bayram Toysal, aldıkları mağlubiyetle bugüne kadar topladıkları tüm bonusları harcadıklarını söyledi.

Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Toysal "Hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aslında maça iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonraki süreç 3-1 geriye düştük. Toparlamaya çalıştık 3-2 oldu. Maalesef çeviremedik. Yapacak bir şey yok. Mağlubiyetten ders çıkartıp, önümüze bakacağız. Taraftarın tepkisi gayet normal. Bunlar futbolun içerisinde var. Biz bundan sonra ki süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Hep beraber, tüm camia, taraftar, futbolcular, biz. Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonra ki süreçte inşallah işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz" dedi.

AKHİSARSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ VURAL: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ KAZANDIK

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonrası değerlendirmesinde şöyle konuştu:

"Bu bizim için üç puandan öte çok şey kazandıran bir maç oldu. Ligin en iyi ekibine evinde hiç kaybetmemiş sadece iki beraberliği olan ekibine karşı alınmış olan bu galibiyet. Tabii ki ilk olarak diğer rakiplerimizde de artık Akhisarspor'un çok ciddi bir takım olduğu kanaati oluşacaktır. İkincisi bizim oyuncularımızın uygulamaya çalıştığımız taktik yoruma bakış açıları değişecektir. Bu da büyük bir kazanç olacaktır."


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sergen Yalçın'ın oyundan aldığı Burak Yılmaz, direk soyunma odasına gitti
Liverpool, Norwich'i 1-0 yendi ve Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım Ankaragücü - F.Bahçe maçı sonrası iki takım oyuncuları gerginlik yaşadı

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 00:10:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]