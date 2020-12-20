Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
20.12.2020 19:42
Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını başladı.
Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını başladı.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir buçuk saat süren idmanda Göztepe maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular ise kuvvet idmanı ve pas organizasyonu çalışması yaptı.
Bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 22 Aralık Salı günü saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
(Gökhan Aklan/İHA)
Son Dakika Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü Balkona bağlanan köpek, ipe asılı halde ölü bulundu Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu Silahını temizleyen genç komiser yardımcısı, başından ağır yaralandı İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı