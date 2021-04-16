Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma ve hava topu çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Atakaş Hatayspor , Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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