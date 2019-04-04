Hatayspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başladı.
Hatayspor
, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken Birevim Elazığspor
maçında 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 ve dar alan çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:25 Kaynak: İHA
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