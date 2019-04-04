Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başladı.

Hatayspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına bugün başladı.

Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken Birevim Elazığspor maçında 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 ve dar alan çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:25 Kaynak: İHA

Hatayspor, Spor
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