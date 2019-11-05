Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.


Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas, dar alan ve çift kale maç çalışması yaptı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
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