Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı kafile daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktı.


Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2, duran top ve şut çalışması yaptı.


Bordo-beyazlı kafile daha sonra maç için İstanbul'a gitti. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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