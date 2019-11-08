Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı kafile daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktı.



Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2, duran top ve şut çalışması yaptı.



Bordo-beyazlı kafile daha sonra maç için İstanbul'a gitti. - HATAY