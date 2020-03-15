- Hatayspor - Ümraniyespor maçının ardından

Altıparmak: "Fikstürü en kötü olan takım biziz"

Karafırtınalar: "İlk altı iddiamız sonuna kadar devam ediyor"

HATAY - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Hatayspor, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Sorumlusu Mehmet Altıparmak, taraftarlara güzel bir 3 puan armağan ettiklerini belirterek, "Çok önemli bir karşılaşmaydı bizim adımıza. Özellikle şu anda bütün dünyayı saran ve bizleri de yavaş yavaş etkilemeye başlayan korona virüsün olduğu dönemde iki takımın oyuncularını, hocalarını, herkesi özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü çok önemli bir olay. Tabii bu ortamda hem maça hazırlanmak hem de taraftarların yanımızda olmaması, maçtan önce bizim dezavantajlarımızdı. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar çok istekli ve arzuluydu. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde kötü başladık diyebilirim, çünkü rüzgara karşı oynuyorduk, bir türlü oyunu oturtamadık. Rakibimiz de Play-off adına son şanslarını kullanıyor. Elinden ne geliyorsa, ne varsa hepsini sahaya yansıtmaya çalışıyor. Çok önemli bir deplasman takımına karşı oynadık. Gerçekten çok iyi oyuncular var. İkinci yarının başında bulduğumuz gol hem bizi rahatlattı hem de oyunumuzu rahatlattı. Fikstürü en kötü olan takım biziz diyebilirim şampiyonluğa oynayan takımlar içinde. Herkes bir hafta dinlenirken biz maçlarımızı iki üç günde bir oynamaya başladık. Hem Hatay'a hem taraftarlara sevdiğimiz herkese güzel bir 3 puan armağan ettik. Oyuncularımı kutluyorum oynayan oynamayan herkesin bu galibiyette emeği var. 6 tane final maçımız kaldı" dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Sait Karafırtınalar ise, "Rakibimizi tebrik ediyoruz, belki 2-0 sonucu bir oyun oynamadık ama sonuçta mağlup olduk. Bu maç, bu haftanın üçüncü maçıydı. İki tane deplasman Altınordu, Menemen ağır maçları oynayıp buraya geldik. Hatay takımı da bu ligin lideri. Kolay maç olmayacağını biliyorduk ama istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı sadece duran toptan pozisyon verdik onun devamında Mirkan'ın bulduğu bir pozisyon var, onun dışında net bir pozisyonları yok. Ama ikinci yarı çıkarken kaptırdığımız bir top, yediğimiz golden sonra da hakimiyet tamamen bizdeydi. Son dakikalarda aldığımız risklerden de ikinci golü yedik. Olmaması gerekiyordu, ilk iki iddiası için burada mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ama her şey bitmedi bizim için, ilk altı iddiamız sonuna kadar devam ediyor. Oyun ve mücadele bence yeterli sadece skor anlamında istediğimiz alamadık. Ama bu böyle olacak değil, eksiklerimiz var haftaya onlar da tamamlandığında çok farklı bir Ümraniye takımı olacaktır diye düşünüyorum" dedi.