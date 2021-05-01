Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için - Son Dakika

Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için

01.05.2021 16:38

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor karşısında şampiyonluk yolunda en önemli sınavlarından birini verecek. Kritik maç öncesi Hatay cephesinden yapılan paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. Bordo-beyazlı ekip taraftarlarının coşkulu bir videosunu paylaşarak, "Ailemiz için" notunu düştü.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin seyrini belirleyecek maçta Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası iki kulüp arasında gerilen ortam maçın atmosferini farklı bir noktaya taşıdı.

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ NE OLACAĞINI"

Çaykur Rizespor maçından sonra teknik direktör Sergen Yalçın, "Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

GALİBİYET İÇİN KENETLENDİLER

Bu açıklamalar sonrasında Hataysporlu futbolcular galibiyet için kenetlendi. Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi.

"AİLEMİZ İÇİN"

Dev maç öncesi Hatayspor sosyal medyayı salladı. Bordo-beyazlı ekip taraftarlarının coşkulu görüntülerinin olduğu videoyu paylaşarak, "Ailemiz için" notunu düştü.

Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için
Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için

Hatayspor, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için - Son Dakika Spor


YORUMLAR (11)
  • Kamil : Neden zorunuza gidiyor ki adamlar çıkıp aslanlar gibi oynayacak. Size macmi vermesini istiyorsunuz o halde gidin Rıza hocaya sorun nede olsa bjk yi avantajlı görüyor ama fb ile maçı var... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Oksijen deposu ormanlık alan çöplüğe döndü Oksijen deposu ormanlık alan çöplüğe döndü Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi Hızlı yemek yemenin zararları saymakla bitmiyordu, listeye 2 yeni madde daha eklendi         
16:54
50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı 50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı         
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı         
16:09
Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi         
15:37
Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış         
14:27
Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi! Terör hedefleri yerle bir ediliyor Şırnak'tan sınıra özel birlikler sevk edildi! Terör hedefleri yerle bir ediliyor         
14:01
8 aylık hamile eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı 8 aylık hamile eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı         
13:51
Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı         
13:10
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar         
11:11
Kamu görevlisine Kamu görevlisine "Okumuşsun ama adam olamamışsın" diyen vatandaşı mahkumiyetten Yargıtay kurtardı         
10:18
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı         
17:19
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 17:08:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement