Hatayspor'un genç kalecisi Yavuz Buğra Boyar, ameliyat edildi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 22 yaşındaki kalecisi Yavuz Buğra Boyar, kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yavuz'un özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından sporcumuza laparoskopik kasık fıtığı operasyonu yapıldı. Melih Paksoy, Yavuz Buğra Boyar'ın ameliyatının başarılı geçtiğini, en kısa sürede takımla birlikte antrenmanlara başlayabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.