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SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi - Son Dakika

SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi

02.12.2021 11:21

Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdiVIDEO YOKDiouf: Gençliğimde de kaleye geçerdimİzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Atakaş Hatayspor, evinde Mame Diouf'un tarihe geçtiği maçta Eyüpspor'u penaltılar sonucu yenmeyi başardı.

Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi

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Diouf: Gençliğimde de kaleye geçerdim

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Atakaş Hatayspor, evinde Mame Diouf'un tarihe geçtiği maçta Eyüpspor'u penaltılar sonucu yenmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor - Eyüpspor karşılaşmasında sıra dışı anlar yaşandı. Tarihe geçen maçta Hatayspor'un iki kalecisi de kırmızı kart görünce, golcü oyuncu Mame Diouf iki kez kaleye geçmek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın normal süresinin uzatma anlarında 90+4'de kaleci Abdullah Yiğiter'in kırmızı kart görmesiyle, 90+6'da oyuncu değişiklik haklarını kullanan Hatay'da Diouf zorunlu olarak kaleye geçti. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın uzatma devrelerinde takımlar 1 oyuncu değişiklik hakkı daha kazanınca, Diouf kaleci formasını çıkararak normal görev alanına döndü ve kaleyi ise Yavuz Buğra Boyar'a teslim etti. Ancak aynı talihsizlik Hatay'ın başına 120'nci dakikada bir daha geldi. Bu sefer de Yavuz Buğra Boyar, rakibine ceza sahası dışında yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Görev yine Diouf'a kaldı. Kaleye geçen golcü oyuncu, karşılaşmayı gol yemeden tamamladı ve mücadele penaltılara gitti. Diouf penaltılar sırasında hem kalecilik hem de topun başına geçti. Senegalli oyuncu penaltıyı gole çevirirken; rakiplerin vuruşlarında ise köşeleri doğru tahmin etse de kurtarış sağlayamadı. Mücadele 6-5'lik Hatayspor lehine tamamlandı ve Diouf Türkiye futbol tarihinde taraftarlara bir ilk yaşattı.

"GENÇLİĞİMDE DE KALEYE GEÇERDİM"

Senegalli golcü karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 'Gençliğimde de kaleye geçerdim. Çünkü gençken bazen çılgınca şeyler denersiniz. Ben de mahallede arkadaşlarımla bunu deniyordum. Arkadaşlarımın bana ne zaman ihtiyacı olursa ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum' diye konuştu.

SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi
SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi

Türkiye Kupası, Hatayspor, Eyüpspor, Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Hatayspor'un golcüsü, kupa maçında iki kez kaleye geçerek takıma turu getirdi - Son Dakika
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