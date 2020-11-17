Hatayspor'un "Hatay'a Yeşil Gelecek" kampanyası
17.11.2020 17:37
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kentte yıl içinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında başlattığı fidan bağışı kampanyasının sona erdiği bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kentte yıl içinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında başlattığı fidan bağışı kampanyasının sona erdiği bildirildi.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay içinde başlatılan kampanyaya 473 bin 714 fidan bağışı yapıldı.
Açıklamada kampanyaya destek veren tüm bağışçılara teşekkür edildi.
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