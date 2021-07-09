Hatayspor'un kongresi ertelendi

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un olağan genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Bordo beyazlı kulübün kongresi çoğunluk aranmaksızın 16 Temmuz'da yapılacak.
Atakaş Hatayspor Külübü, olağan genel kurulun çoğunluk sağlanmamaması nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Olağan genel kurul 16.07.2021 tarihinde, saat 18.00'de Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK salonunda, çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır" denildi.
Kaynak: DHA
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