Hatayspor'un Rakibi Galatasaray
56 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen Hatayspor'un rakibi belli oldu.
30 Ocak Çarşamba günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin sonucunda bordo-beyazlılar çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Serinin ilk maçı 5, 6, 7 Şubat tarihlerinden birinde, rövanş ise 2, 3 veya 4 Nisan'da oynanacak.
Hatayspor, çeyrek finalde Galatasaray'ı elemesi halinde yarı finalde Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçlarının galibi ile eşleşecek ve finale çıkma mücadelesi verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
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