Son Dakika Haberleri: Hatayspor'un Rakibi Galatasaray

Hatayspor'un Rakibi Galatasaray

56 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen Hatayspor'un rakibi belli oldu.

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30 Ocak Çarşamba günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin sonucunda bordo-beyazlılar çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Serinin ilk maçı 5, 6, 7 Şubat tarihlerinden birinde, rövanş ise 2, 3 veya 4 Nisan'da oynanacak.

Hatayspor, çeyrek finalde Galatasaray'ı elemesi halinde yarı finalde Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçlarının galibi ile eşleşecek ve finale çıkma mücadelesi verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:34 Kaynak: Bültenler

Galatasaray, Hatayspor, Güncel
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