Hatayspor'un Rakibi Galatasaray

30 Ocak Çarşamba günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin sonucunda bordo-beyazlılar çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Serinin ilk maçı 5, 6, 7 Şubat tarihlerinden birinde, rövanş ise 2, 3 veya 4 Nisan'da oynanacak.

Hatayspor, çeyrek finalde Galatasaray'ı elemesi halinde yarı finalde Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçlarının galibi ile eşleşecek ve finale çıkma mücadelesi verecek.