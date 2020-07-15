Hatayspor'un şampiyonluğu gastronomi kentinin lezzetleriyle kutlanıyor - Son Dakika

Hatayspor'un şampiyonluğu gastronomi kentinin lezzetleriyle kutlanıyor

TFF 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'un şampiyonluğu, gastronomi kentinin lezzetlerine de yansıtılıyor.

TFF 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Hatayspor'un şampiyonluğu, gastronomi kentinin lezzetlerine de yansıtılıyor.

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UNESCO tarafından Gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler" ağına dahil edilen kentte, şampiyonluk coşkusu künefe, tepsi ve kağıt kebabı gibi lezzetlere "Şampiyon Hatay" yazılarak yaşanıyor.

Hemen hemen her iş yerine bordo-beyaz bayrakların asıldığı kentte, yöreye özgü lezzetler de Süper Lig sevincine göre şekillendiriliyor. Kentteki kebapçı ve tatlıcılar, ürünlerinin üzerine "Şampiyon Hatay" yazarak servis ediyor.

Kasap Mehmet Temizkan, AA muhabirine, şampiyonluktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Şehri Süper Lig heyecanının sardığını anlatan Temizkan, takımlarını yürekten desteklediklerini belirtti.

Bu heyecanı tepsi kebabına yansıttıklarını aktaran Temizkan, şöyle konuştu:

"Şampiyonluğu kutlamak için müşterilerimize farklı şekilde ikramlarda bulunuyoruz. Yaptığımız tepsi kebaplarını, üzerine 'Şampiyon Hatay' yazarak ikram ediyoruz. Müşterilerimiz de bu şekilde bir ikram karşısında şaşırıyorlar ve kebabımızı çok beğeniyorlar. Takımımıza Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Hatayspor'u Avrupa kupalarında da görmek nasip olur."

Künefeler de şampiyonun adıyla ikram ediliyor

Künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu da Süper Lig hasretlerinin bitmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Bir ay boyunca sunumlarını "Şampiyon Hatayspor" yazısıyla yapacaklarını dile getiren Bekfilavioğlu, "Kağıt ve tepsi kebabımızla, oruğumuzla ve üstüne künefemizle ikram yapmak için herkesi Hatay'a bekliyoruz." dedi.

Balıkesir'den Hatay'a gezmek için gelen Kurtuluş Özelçi ise böyle bir dönemde Hatay'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hatayspor adıyla yapılan ikramların kendilerini memnun ettiğini aktaran Özelçi, bordo-beyazlılara Süper Lig'de başarılar diledi.

Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor'un şampiyonluğu gastronomi kentinin lezzetleriyle kutlanıyor - Son Dakika Spor
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