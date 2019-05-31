Son Dakika Haberleri: Hatayspor'un Süper Lig'e çıkamaması, taraftarları üzdü
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Hatayspor'un Süper Lig'e çıkamaması, taraftarları üzdü

29 dakika önce

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkamaması, taraftarları üzdü, System.String[]
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.
Hatay'ın merkez ilçe Antakya'daki 15 Temmuz Parkı, Antakya Belediyesi önü ve İskenderun ilçesindeki anıt alanında kurulan dev ekranlarda maçı izleyen vatandaşlar, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:47 Kaynak: AA
Hatayspor, Güncel
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