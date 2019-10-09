Son Dakika Haberleri: Hatayspor'un yeni teknik direktörü bayram toysal
Son Dakika Spor Hatayspor'un yeni teknik direktörü bayram toysal

Hatayspor'un yeni teknik direktörü bayram toysal

20 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.

Hatayspor'un yeni teknik direktörü bayram toysal, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.
Hatayspor'da geçtiğimiz haftalarda İlhan Palut ile yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna, TFF 2'nci Lig takımlarından Tuzlaspor'dan ayrılan Bayram Toysal oturdu. Toysal ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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