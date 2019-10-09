Hatayspor'un yeni teknik direktörü bayram toysal
20 dakika önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.
Hatayspor'da geçtiğimiz haftalarda İlhan Palut ile yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna, TFF 2'nci Lig takımlarından Tuzlaspor'dan ayrılan Bayram Toysal oturdu. Toysal ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.
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