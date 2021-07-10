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Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, hedeflerine Akdeniz ekibinde ulaşacağına inanıyor - Son Dakika

Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, hedeflerine Akdeniz ekibinde ulaşacağına inanıyor

10.07.2021 12:14

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, takımda gençlere yönelik bir yapılanma olduğuna işaret ederek, "Hedeflerimize burada daha da hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum ve o yüzden burayı tercih ettim." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, takımda gençlere yönelik bir yapılanma olduğuna işaret ederek, "Hedeflerimize burada daha da hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum ve o yüzden burayı tercih ettim." dedi.

Hatayspor'un, TFF 3. Lig ekibi Ofspor'dan transfer ettiği 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Osman Şahin, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye

Erzurumspor'da futbol hayatına başladığını hatırlattı.

O dönemde kariyerine Erzurum'da devam edemeyeceğini düşündüğünü ifade eden Şahin, "Erzurum benim için dönüm noktası oldu. Mehmet Altıparmak ile ilk profesyonelliğe adım atım. Sonra hep kiralık yollanmaya başladım. Bu da sürekli olunca Erzurum'dan ayrılma kararı aldım." diye konuştu.

"Terimin son damlasına kadar formayı giyeceğim"

Geçen sezon devre arasında Ofspor'a gittiğini ve burada iyi bir sezon geçirdiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı çok takım beni istedi. Geçen sezon çok iyi bir başarı yakalamış olması, ileriye dönük bir takım olduğunu ve benim için bir dönüm noktası olacağını düşünerek Hatayspor'a geldim. Gençlere yönelik burada yapılanma var. Hedeflerimize burada daha da hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum ve o yüzden burayı tercih ettim. Hatayspor'a gelmemin büyük bir payı Ömer Erdoğan üzerine. Çünkü o da genç ve geçen sezon çok iyi bir başarı yakalamış hoca. Benim de kariyerimde ve gelişimimde çok faydalı olacağını düşündüğüm bir hoca. Bu takımın formasını giymek benim için çok gurur verici bir şey olacak. Hatayspor'da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım, terimin son damlasına kadar formayı giyeceğim."

Süper Lig'de kariyerinde iki maçta forma giydiğini hatırlatan Şahin, bu sezon elinden geldiğince forma giyerek teknik direktör Ömer Erdoğan'a yardımcı olmak istediğini dile getirdi.

Şahin, genç yaşta Süper Lig'de forma giyecek olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Sonuçta burada alt liglerden gelip oynayan çok arkadaşımız var. Ben de burada forma giyeceğimi düşünüyorum. En büyük hedefim şu anda Hatayspor'da oynamak. İnşallah bu formayı en iyi şekilde giyerim. Başkanımıza ve hocamıza mahcup olmamak istiyorum." diye konuştu.

"Bu sene de daha iyi bir Hatayspor izleyeceğiz"

Geçen sezon Hatayspor'un ön üçlüsünün çok iyi olduğunu aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu sene de daha iyi bir Hatayspor izleyeceğiz. Aslında ben gol atmaya geçen sezondan başladım. İnşallah burada da sürdürmeyi düşünüyorum. Burada gol atmak benim için ayrı bir zevk olacak. Burada gol attıktan sonra önün açılıyor. Sonuçta ben de takımda oynayabilirim diye düşünüyorum. Yeni bir kan iyi gelecektir, çünkü biz genciz. Takımın menfaatlerine gençlerin daha düşkün olduğunu ve bu forma için daha çok gençlerin çalışacağını düşünüyorum. İnşallah Hatayspor'a iyi geleceğiz ve takımın menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz."

Takımda güzel bir aile ortamı olduğunu da değinen Şahin, kampta hem fiziksel hem de mental olarak iyi çalıştıklarını ve meyvesini sezon içinde alacaklarını da sözlerine ekledi.

Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, hedeflerine Akdeniz ekibinde ulaşacağına inanıyor
Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, hedeflerine Akdeniz ekibinde ulaşacağına inanıyor
Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, hedeflerine Akdeniz ekibinde ulaşacağına inanıyor
Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, hedeflerine Akdeniz ekibinde ulaşacağına inanıyor

Spor Toto Süper Lig, Osman Şahin, Hatayspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor'un yeni transferi Osman Şahin, hedeflerine Akdeniz ekibinde ulaşacağına inanıyor - Son Dakika Spor


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