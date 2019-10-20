Son Dakika Haberleri: Hatayspor ve Adana Demirspor taraftarı arasında kavga çıktı
Son Dakika Güncel Hatayspor ve Adana Demirspor taraftarı arasında kavga çıktı

Hatayspor ve Adana Demirspor taraftarı arasında kavga çıktı

37 dakika önce

TFF 1. Lig'de, Hatayspor'un Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Adana'ya dönen Adana Demirsporlu taraftarlarla Hataysporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.

TFF 1. Lig'de, Hatayspor'un Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Adana'ya dönen Adana Demirsporlu taraftarlarla Hataysporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından Belen ilçesinden geçerek Adana'ya giden otobüsteki Adana Demirsporlu taraftarlarla Hataysporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. İddiaya göre yol verme tartışması üzerine otobüste bulunan Adana Demirsporlu taraftarlardan bir kaçının laf atması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada bazı taraftarlar hafif yaralandı, çevredeki araç ve iş yerlerinde zarar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki takımın taraftarını ayırdı. Kavganın yatıştırılmasının ardından Adana Demirsporlu taraftarları taşıyan otobüs polis eşliğinde yoluna devam etti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Hatayspor ve Adana Demirspor taraftarı arasında kavga çıktı

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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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