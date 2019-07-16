Son Dakika Haberleri: Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi
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Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi

10 saat önce

Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor, Spor Toto 1'inci Lig Play off müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]
Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1'inci Lig Play off müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle: :
"HATAYSPOR Kulübü'nün 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine" karar verilmiştir.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hatayspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:36 Kaynak: DHA
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