Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep, PFDK'ya sevk edildi
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Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor, Spor Toto 1'inci Lig Play off müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:36 Kaynak: DHA
Gazişehir Gaziantep
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Toto 1'inci Lig Play off müsabakasında yaşanan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle: :
"HATAYSPOR Kulübü'nün 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün 30.05.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine" karar verilmiştir.
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