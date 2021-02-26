Hatayspor, yarın Ankaragücü'nü konuk edecek

Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Muhammed Kamara'nın ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi.

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