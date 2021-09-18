Hatayspor yarın Kayserispor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Kaynak: AA
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