Hatayspor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak - Son Dakika

Hatayspor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak

01.01.2021 09:35
Hatayspor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak, System.String[]

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

Geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yenen bordo-beyazlılar, sahasında da 3 puan alan taraf olmak istiyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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