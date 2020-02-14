Hatayspor yeni bir çıkış peşinde

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, yarın sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Toysal, Akhisar maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.

Hatayspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını Antakya Atatürk Stadı'nda basına ve taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bayram Toysal yönetimindeki antrenmanda oyuncular dar alan, pas, hücum, savunma ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Bayram Toysal, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ikinci yarının başlamasıyla beraber oynadıkları son 4 maçta aldıkları sonuçların kendileri açısından pek de tatmin edici olmadığı belirterek, hastalıklardan yakındı. Son haftalarda takım oyuncularının yaşadığı hastalıklar nedeniyle her maça 3-4 kişi eksik başlamak zorunda kaldıklarını kaydeden Toysal, "Bu süreci iyi yönetmeye çalıştık. Fatih Karagümrük maçında ortaya koyduğumuz performansa bakacak olursak, bu kadar eksiğin, bu kadar hastalığın kol gezdiği bir takımda deplasmanda bana göre pozitif oyun oldu" dedi.

Toysal, Akhisarspor karşılaşmasıyla ilgili ise "Bu maçla ciddi bir çıkışın içinde olacağız, buna inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimiz de buna inanıyor. Bu haftaki çalışmalarda çok özverili, istekli ve arzulu olduklarını gözlemledim. İnşallah bir daha kayıp yaşamayacağız. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.