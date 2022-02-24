Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

24.02.2022 18:40
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular pas, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat dakika sürdü.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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