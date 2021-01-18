Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Yeni Malatyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Yeni Malatyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda, Denizlispor maçında oynayan futbolcular yenilenme, diğer futbolcular ise pas, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı.

Son Dakika

13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti

Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı

Kadıköy'de ilk gol geldi! Golcü futbolcu, kalecinin hatasını affetmedi

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, danışman olarak futbola geri dönüyor

1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı

Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek

Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı

Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu