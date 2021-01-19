Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
19.01.2021 19:29
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, top kapma, hava topu ve şut çalışması yaptı.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek.
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