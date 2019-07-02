Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:42 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor
, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yeni sezon öncesi top başı yaptı. Futbolcular ısınma, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarının ardından idmanı tamamladı. Askerlik nedeniyle takımdan ayrı kalan futbolcular ise yarın takıma katılacak.
Bordo-beyazlı ekip, 8 Temmuz Pazartesi günü Erzurum
'da kampa girecek. - HATAY
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