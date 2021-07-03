Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Günü iki çalışmayla tamamlayan bordo-beyazlılar, ilk olarak Palandöken Dağı'ndaki bir otelde kuvvet antrenmanı yaptı. Hatayspor, günün ikinci çalışmasını ise sahada gerçekleştirdi.