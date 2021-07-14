Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanda bordo-beyazlılar, dar alanda pas, kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.
Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti - Son Dakika Spor