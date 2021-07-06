Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Günün ilk çalışmasını konakladıkları otelin salonunda gerçekleştiren Akdeniz ekibi, sonrasında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanında bordo-beyazlılar, taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.
Günün ikinci idmanında Saba Lobjanidze, Munir Mohamedi ve Mame Diouf, bireysel çalışma yaptı.
Antrenman, küçük sahada çift kale maçla tamamlandı.
Kaynak: AA
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