Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, günün ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor , yeni sezona Erzurum 'da hazırlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:36

Kaynak: DHA

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