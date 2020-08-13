Hatayspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor.

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor. Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu. HATAYSPOR 3 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DASüper Lig'in yeni takımı Hatayspor, 3 HATAYSPOR 3 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DASüper Lig'in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül 'e kadar Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek. Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:37

Kaynak: DHA

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