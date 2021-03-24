Hatayspor, yeni stadyumunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Günün ikinci antrenmanını yeni stadında gerçekleştiren bordo-beyazlılar, Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması yaptı. - HATAY

Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi

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