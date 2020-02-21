Hatayspor zorlu deplasmandan kayıpsız döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor zorlu deplasmandan kayıpsız döndü - Son Dakika Spor

Hatayspor zorlu deplasmandan kayıpsız döndü

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, zorlu deplasmanda üç puanı hak ettiklerini ifade ederek, "Lider gibi oynadık" dedi.

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TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, zorlu deplasmanda üç puanı hak ettiklerini ifade ederek, "Lider gibi oynadık" dedi.


Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Hatayspor, Erdal Akdari'nin son dakikalarda kendi kalesine attığı golle 3 puanı almasını bildi. Kritik galibiyetle puanını 45'e çıkaran Hatay ekibinde zorlu deplasmanı kayıpsız kapatmanın sevinci yaşanırken, şampiyonluk için umutlar arttı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, üç puanı hak ettiklerini söyleyerek lider gibi oynadıklarını belirtti.


"Rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada önemli galibiyetti"


Rakiplerin birbiriyle oynayacağı haftada çok değerli bir üç puan aldıklarını belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada önemli galibiyetti. Galibiyeti çok istediğimizi gösterdik. Direkten dönen toplarımız var. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Eskişehirspor takımını tebrik ediyorum. Çok koştular. Yakaladıkları birkaç pozisyon var. Muhteşem bir taraftarları var. Ama biz gerekli olan üç puanı aldık. Lider gibi oynadık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Üç puanı buraya kadar gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum. 11 tane finalimiz kaldık. Bugünkü mücadeleden çok mutluyuz. Galibiyet güzel bir şey. Uzun süredir puan kaybediyorduk. Üst üste oynayacağımız maçlar arifesinde bu zorlu deplasmandan aldığımız üç puan çok kıymetli" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Mehmet Altıparmak, Eskişehirspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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