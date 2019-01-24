Hatayspor ZTK'da Çeyrek Final Biletini Kaptı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçını kendi sahasında oynayan Hatayspor, Medipol Başakşehir takımını 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tur atlamak için en az 2 fark atması gereken Hatayspor, rakibine ezici oyunuyla boğarak 3 fark attı.

Hatayspor'un ilk golü 12. dakika da Yusuf Abdioğlu'ndan gelirken, maçın 19. Dakikasın da Milos Jojic ile Başakşehir'den cevap geldi. Golün şokunu çabuk atlatan Hatayspor, Mirkan Aydın ile 25. dakika da durumu 2-1'e getirdi. 43. dakika da oyuna girer girmez golünü atan Selim Ilgaz, takımına rahat bir nefes aldırdı ve Hatayspor bu gol ile birlikte ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında da kontrolü elinden bırakmayan bordo-beyazlılar, 65. Dakika da Mirkan Aydın'ın şık vuruşuyla skoru 4-1'e getirdi. Güçlü defansı ile rakibine geçit vermeyen Hatayspor, Süper Lig'de en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'i, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

"BU ONUR HATAYSPOR VE HATAY'INDIR"

Hatayspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip eden ve maç sonunda sevincini hemşehrileri ile paylaşan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, takımın çeyrek finale yükselme başarısının gururunu Hatay olarak yaşadıklarını belirtti.

Savaş; "Süper Lig'de lider takım olan Başakşehir'i 4-1 mağlup etmenin gururunu yaşıyoruz.Takımımız Türkiye kupasında son çeyreğe kaldı. Yaz kış demeden her maça gelen, bizlere destek veren hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yıllardır spora vermiş olduğumuz desteğin karşılığını aldık. Hatay halkı daha da iyisini hak ediyor. Hep birlikte başararak Hatay halkını mutlu etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçlerde taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz.Bu onur Hatayspor ve Hatay'ındır. Hatayspor'u tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" açıklamalarında bulundu.