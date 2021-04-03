Son dakika! Hataysporlu futbolcu Boupendza'nın Kovid-19 testi negatif çıktı

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

Vardı, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı'nın maçlarının ardından Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Boupendza'nın Türkiye'de yapılan son Kovid-19 testinin sonucunun ellerine ulaştığını aktaran Vardı, "Boupendza'nın Gabon'da yapılan testi negatifti, Türkiye'de de test yaptırdık, yapılan test sonucu tekrar negatif çıktı." dedi.

Vardı, Boupendza'nın bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçında teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev vermesi halinde forma giyebileceğini sözlerine ekledi.