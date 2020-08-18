Hataysporlu futbolcu Soner Örnek'ten "Süper Lig'in zor deplasmanı olacağız" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Hataysporlu futbolcu Soner Örnek'ten "Süper Lig'in zor deplasmanı olacağız" vurgusu Açıklaması

Hatayspor'un savunma oyuncusu Soner Örnek, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin, "Hatayspor Kulübü ve Hatay şehri olarak yeni sezon için çok heyecanlıyız. İlk defa Süper Lig'de mücadele edeceğiz.

Hataysporlu futbolcu Soner Örnek'ten

Hatayspor'un savunma oyuncusu Soner Örnek, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmalarına ilişkin, "Hatayspor Kulübü ve Hatay şehri olarak yeni sezon için çok heyecanlıyız. İlk defa Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Bu kolay değil ama biz zorluklara alışığız." dedi.

Hatayspor'un 2015-2016 sezonunda kadrosuna kattığı 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon öncesi kamp çalışmaları esnasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon öncesinde de Erzurum'da kamp yaptıklarını bildiren Örnek, geçen sezon çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Örnek, iki sezon önce play-off finalinde Süper Lig'e çıkma şansını kaybettiklerini hatırlatarak, "Bu sene direkt çıkmak istiyorduk, tek amacımız buydu. Çünkü Hatayspor, play-offlarda biraz şansız. Ne zaman play-off oynadıysak kaybettik." diye konuştu.

"Uzun zaman beraber oynayan bir takımız"

İki yıl öncesine göre biraz daha kötü futbol oynadıklarını anlatan Örnek, şunları ifade etti:

"Sonuçlara yansımıyordu bu, bir şekilde kazanıyorduk. Çünkü uzun zaman beraber oynayan bir takımız. Bunun meyvelerini topladık ve kazandık. Sonra hoca değişti, Bayram hoca döneminde 5'te 5 gibi bir galibiyet serisi yakaladık. Bu da bize çok büyük bir avantaj sağladı. Sonra Mehmet hoca geldi, yine iyi gidiyorduk. Araya pandemi süreci girdi ama biz antrenmanları hiçbir zaman bırakmadık. 1-1,5 ay da olsa kendi evimizde video eşliğine antrenmanlarımıza devam ettik. Pandemiden sonra çok iyi hazırlandık, çok zor maçlar oldu ama çok şükür şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardık."

Örnek, oynadığı maçlarda gol atarak takıma katkıda bulunmaya çalıştığını anlatarak, İstanbulspor maçında da gol atacağını hissettiğini söyledi.

Isınırken 70. dakikada medya sorumlularına "Sen önceden yaz, girip gol atacağım" ifadesini kullandığını belirten Örnek, "Ben normalde defans oynuyorum ama hissettim ve söyledim. O da bana güldü ama öyle bir durum gelişti ve gol atmak bana nasip oldu. Keçiörengücü maçında da yine istedim ve gol atmak bana nasip oldu. Çok şükür kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

"Ömer Erdoğan hocamız da bizim gibi çok istekli"

Örnek, yeni sezonla ilgili şunları kaydetti:

"Hatayspor Kulübü ve Hatay şehri olarak yeni sezon için çok heyecanlıyız. İlk defa Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Bu kolay değil ama biz zorluklara alışığız. Hatay şehri de coğrafi yapısıyla tüm zorluklara alışık. Yine çok iyi hazırlanıyoruz. Aramıza yeni gelecek arkadaşlar var. Onlar da geldiğinde çok iyi bir takım olup diğer takımlar adına çok zor bir deplasman olacağımıza inanıyorum. Ömer Erdoğan hocamız da yeni geldi. O da bizim gibi çok istekli ve heyecanlı. İkili diyalogları çok iyi ve kısa dönemde çok iyi anlaşıyoruz. Bizim adımıza uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. İnanıyorum ki Türkiye çok iyi bir Hatayspor izleyecek ve çok büyük sürprizler yapacağız."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da Süper Lige yükselen takımlardan biri olduğunu aktaran Örnek, "Erzurum'da maç oynamak, burada antrenman yapmak hava şartlarından dolayı kolay değil. Burası da bizim için çok zor bir deplasman ve yine çok zor maçlar oynayacağız. Onlara da Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:27

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hataysporlu futbolcu Soner Örnek'ten 'Süper Lig'in zor deplasmanı olacağız' vurgusu Açıklaması - Son Dakika Spor

Son Dakika

Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var Koronavirüs 2. el eşya piyasasını da vurdu, esnaf sinek avlıyor Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi         
15:32
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı         
15:29
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak         
15:25
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor         
15:11
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti         
15:10
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı         
14:53
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz         
14:46
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı         
14:27
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı         
13:37
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı         
11:38
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak         
11:11
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı         
10:33
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı         
09:45
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik         
08:35
Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim         
23:47
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü         
23:29
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı         
22:42
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 18:29:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hataysporlu futbolcu Soner Örnek'ten "Süper Lig'in zor deplasmanı olacağız" vurgusu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei