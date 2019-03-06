Hataysporlu Futbolcular Mutfakta Hünerlerini Sergiledi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un yabancı futbolcuları, künefelerini kendileri pişirdi, kendileri yedi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor
'un yabancı futbolcuları, künefelerini kendileri pişirdi, kendileri yedi.
Hatayspor'un yabancı oyuncularından Tom, Diallo
ve Hamidou, Hatay'a özgü tatlı lezzetleri kendileri hazırladı.
Hatayspor'un resmi hesaplarında paylaşılan videoda futbolcuların künefe ile imtihanı tıklanma rekorları kırdı. Tom ve Hamidou'nun künefe kadayıfını sosyal medya fenomeni Nusret'in 'salt bea' hareketiyle tepsiye dökmesi de dikkatlerden kaçmadı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:47 Kaynak: İHA
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