Son Dakika Haberleri: Hataysporlu Futbolcular Mutfakta Hünerlerini Sergiledi

Hataysporlu Futbolcular Mutfakta Hünerlerini Sergiledi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un yabancı futbolcuları, künefelerini kendileri pişirdi, kendileri yedi.

Hataysporlu Futbolcular Mutfakta Hünerlerini Sergiledi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un yabancı futbolcuları, künefelerini kendileri pişirdi, kendileri yedi.

Hatayspor'un yabancı oyuncularından Tom, Diallo ve Hamidou, Hatay'a özgü tatlı lezzetleri kendileri hazırladı.

Hatayspor'un resmi hesaplarında paylaşılan videoda futbolcuların künefe ile imtihanı tıklanma rekorları kırdı. Tom ve Hamidou'nun künefe kadayıfını sosyal medya fenomeni Nusret'in 'salt bea' hareketiyle tepsiye dökmesi de dikkatlerden kaçmadı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

Hatay, Hatayspor, Spor
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