Hataysporlu futbolculardan asker selamı
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TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla deviren Hatayspor'da futbolcular maç sonunda asker selamı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:42 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla deviren Hatayspor'da futbolcular maç sonunda asker selamı verdi.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Antakya Atatürk Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk eden Hatayspor, 0-1 geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Maç sonunda taraftarla galibiyeti kutlayan Hataysporlu futbolcular, takım halinde asker selamı vererek, Mehmetçiğe destek verdi. Futbolcuların asker selamı taraftarlar tarafından uzun süre alkış aldı. - HATAY
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