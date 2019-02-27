Hataysporlu Taraftarlar Dev Maça Hazır
1 saat önce
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlar stat çevresini doldurdu.
Antakya Atatürk
Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor- Galatasaray
maçı öncesi taraftarlar stat çevresini doldurdu. Erken saatlerden itibaren stada gelen taraftarlar takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu. Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray'ı konuk eden Hatay'da, taraftarlar maça sayılı saatler kala stadın çevresini doldurdu. Küfürsüz ve güzel bir atmosferde maçı izlemek istediğini söyleyen Hatayspor taraftarı Halit Fındık, "Maçı heyecanla bekliyoruz. Allah'ın izniyle, güzel bir maç oynayacağız ve inşallah Hatayspor maçı alır" dedi.
Hataysporlu genç taraftarlardan Mustafa Deniz Uyan ise çok heyecanlı olduğunu ve maçı kazanmak istediklerini söyledi. Genç
taraftar, "Çok heyecanlıyım, maçı bekliyorum. Hatayspor'a başarılar diliyorum" dedi.
Galatasaray'a künefe yedirerek eli boş göndereceklerini söyleyen taraftarlardan Okan Dura da, "Şu anda Hatay'dayız, her türlü bu tur bizim diyorum. Galatasaray boşuna geldi. Bir künefe yeyip gidecekler" dedi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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