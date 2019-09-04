Hatem Ben Arfa: "Beni heyecanlandıran teklif olmadı"

Geçen sezon Rennes'de forma giyen ve gösterdiği performansla eski günlerine geri döndüğünü gösteren Hatem Ben Arfa kulüpsüz kaldı.



Instagram hesabının hikaye bölümünden konuyla ilgili açıklamada bulunan 32 yaşındaki 10 numara, "Beni heyecanlandıran hiçbir teklif olmadı. Size gelen teklifler aslında kadın gibidir. Sizi heyecanlandırmıyorsa boş verin gitsin" dedi.



Fenerbahçe, Ben Arfa ve menajeriyle uzun süre görüşmüş ancak taraflar bir türlü anlaşamamışlardı. Transfer sezonunun son günlerinde İtalyan ekibi Fiorentina'yla da görüşen yıldız oyuncu geçen sezon Rennes formasıyla 41 maçta 9 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.