Hatem Ben Arfa için sürpriz gerçek! 'Neymar bile...'

Spor Arena Dış Haber | Sezon başında Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği, hatta teklif yaptığı iddia edilen Hatem Ben Arfa, Fransa'da hakim karşısına çıktı.



PSG'de bir sezon oynatılmayan ve B takıma gönderilen Ben Arfa, kulübü 'haksız yere oynatmamakla' suçlamış ve 8 milyon euro talep etmişti.



Mahkemede konuşan Ben Arfa, kendini savunurken "Tüm oyuncular PSG'de oynamıyorum diye şaşırıyordu. Hatta Neymar bile şaşırıyordu. Antrenmanlarda çok iyiydim, herkes bunu görüyordu. Haksızlık karşısında susacak biri değilim. Oynatılmadığım dönemde takımda kaldım çünkü hakkımı alacağımı ve oynatılacağımı düşünüyordum." diye konuştu.



PSG AVUKATI: "HİÇ ÇALIŞMIYORDU..."



PSG'nin avukatı Marie-Helene Cohen-Guilleminet, Fransız futbolcuyu antrenman yapmamakla suçlamış ve "PSG'de kötü antrenman performansı nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Herkes onun çalışmadığını görüyordu." sözlerini kullanmıştı.



