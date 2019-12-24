HATEM'den 25 Aralık mesajı - Son Dakika
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HATEM'den 25 Aralık mesajı

6 saat önce

Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

HATEM'den 25 Aralık mesajı, System.String[]

Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Başhekim Esen mesajında, "Antep Savunması, silahsız ve cephanesiz bir şekilde 11 ay boyunca düşman kuvvetlerine karşı verdiği amansız mücadeleyle insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Gaziantep, bu şanlı savunmada verdiği 6317 şehit ile kahramanlığını, yiğitliğini, ve cesaretini bütün dünyaya göstererek şanlı bir destan destan yazmıştır. Tüm imkansızlıklara rağmen işgalci güçlere direnen Gaziantepliler göstermiş oldukları bu kahramanlıkla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına mazhar olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlar, vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Hüseyin Esen, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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