Hatem'den Ramazan Bayram Mesajı
1 saat önce
Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen Ramazan Bayramının Müslüman alemine iyiliklere vesile olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen
Ramazan Bayramının Müslüman alemine iyiliklere vesile olmasını diledi.
Esen mesajında bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük rol oynadığını belirterek, "Bayramlar, kırgınlıkların küskünlüklerin unutulduğu, sevgi kardeşlik ve hoşgörü duygularının güçlendiği, bir toplumda millet olma bilincinin şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir. Sağlıklı yaşam bilincinin geliştiği, sağlıklı nesillerin yetiştiği bir gelecek temennisiyle, tüm sağlık çalışanlarımızın ve Türkiye
'nin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutlar, huzur ve mutlulukla dolu, sağlıklı bir bayram geçirmenizi temenni ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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