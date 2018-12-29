Son Dakika Haberleri: Hatice, 32 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Hatice, 32 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

1 saat önce

BURDUR'da otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hatice Aldemir (24), yaşama tutunamadı.

Hatice, 32 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
BURDUR'da otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören  Hatice Aldemir (24), yaşama tutunamadı.

Kaza, 26 Kasım günü Özgür Mahallesi Çatalpınar kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giren Adem Tezcan (22) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Tezcan ile yanındaki Hatice Aldemir ve Mustafa Tulunay (27) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası  Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay ve Tezcan aynı gün tedavilerini ardından taburcu edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice Aldemir, dün akşam yaşamını yitirdi.

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:17 Kaynak: DHA

Burdur, Hatice Çarpar, Güncel
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